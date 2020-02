Una Vita anticipazioni spagnole: amore saffico scoperto ad Acacias

Le puntate spagnole di Una Vita sono ambientate all’inizio del XX secolo quando l’amore tra due donne non era nemmeno possibile nominarlo. Ebbene accadrà che due protagoniste della nuova stagione della telenovela spagnola perdano letteralmente la testa l’una per l’altra. Le due si incontreranno solo segretamente usando come scusa le lezioni d’arte, parliamo di Camino e Maite che vedrete solo dopo il salto temporale tra qualche mese. La madre di Camino, che ignora le tendenze della figlia, cerca continuamente per lei dei pretendenti e sembra che la giovane stringa amicizia con Idelfonso.Ma nonostante ciò Camino proseguirà gli incontri con Maite, ma un giorno qualcuno apre la porta all’improvviso…

Puntate spagnole di Una Vita: cambiamenti ad Acacias

Il salto temporale porterà una ventata di cambiamenti anche dal punto di vista della moda e dei costumi, in quanto i protagonisti saranno proiettati in avanti di ben dieci anni. Nuovi attori faranno il loro ingresso e prenderanno vita nuove storie e complicati intrighi. Uno dei quali è quello appena nominato, tra Maite e Camino, rispettivamente insegnante e allieva che si innamoreranno e saranno costrette a vedersi segretamente sempre con la scusa delle lezioni di pittura. Ma un giorno il loro segreto viene scoperto da Liberto che aprirà la porta e vedrà le due donne darsi un bacio appassionato. Cosa farà il Seler?

Trame spagnole di Una Vita: nuovi arrivi ad Acacias

Nella nuova stagione di Una Vita ci saranno adii e partenze, ma entreranno a far parte del cast anche nuovi personaggi. Ecco i nomi di coloro che conquisteranno presto l’attenzione dei fans della telenovela spagnola: Clara Garrido, Manuel Bandera, Maria Gracia, Aroa Rodriguez, Gurutze Beitia, Paco Mora, Aria Bedmar, Susana Soleto e Josè Pastor. Ma chi della vecchia guardia resterà anche dopo il salto temporale?

Anticipazioni spagnole di Una vita: quali personaggi resteranno?

Nelle puntate della nuova stagione di Acacias 38 a restare saranno: Ramon Palacios (Juanma Navas), Felipe Alvarez Hermos (Marc Parejo), Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), Lolita (Rebeca Alemañy), Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), Rosina Rubio (Sandra Marchena), Liberto Seler (Jorge Pobes), Samuel Alday (Juan Gareda. Infine resteranno anche due personaggi che in Italia ancora non conosciamo e che sono protagonisti della quarta stagione, si tratta di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo (Dani Tatay).

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vi racconteranno il dramma che vivrà Ramon Palacios dopo la morte di sua moglie Trini.