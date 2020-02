Il Segreto anticipazioni spagnole: fine dell’amore tra Marcela e Matias?

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che nella quinta stagione della telenovela, Matias e Marcela saranno spesso al centro della scena. I due infatti saranno separati da tempo a causa della detenzione carceraria del Castaneda. La Molino non approverà nulla di quello che ha fatto Matias e questo la poterà ad allontanarsi da lui, come mai era accaduto prima. Intanto il figlio di Emilia e Alfonso ignora che qualcuno sta tramando alle sue spalle per ucciderlo.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto : fine di un amore

Nella soap spagnola ci sarà un balzo temporale di cinque anni. Matias sarà nel frattempo finito in prigione per un ammutinamento avvenuto durante una rivolta, e trascorrerà in cella diversi anni che lo cambieranno profondamente. Successivamente, il giovane avrà uno sconto della pena, ma, una volta tornato a casa, si renderà conto che sua figlia è ormai cresciuta, la moglie è riuscita ad andare avanti con l’aiuto di un altro uomo, Tomas de Los Vivos: il Castaneda sente che qualcosa è inesorabilmente cambiato. Il suo comportamento irresponsabile, quando per aderire a movimenti di protesta violenti aveva abbandonato sua moglie e sua figlia senza preoccuparsi di quello che sarebbe potuto accadere, ha minato alla base il rapporto con Marcela.

Puntate spagnole de Il Segreto: Matias non ama più Marcela?

LEGGI ANCHE – Lola e Prudencio si sposano

Al suo ritorno però Matias non sembra particolarmente intenzionato a chiedere il perdono della moglie. Lei intanto non è rimasta lì ferma ad aspettare il suo ritorno e sarà fondamentale il legame che Marcela stringerà con Tomas de Los Visos, figlio della marchesa Isabel. Il Castaneda inoltre sembra aver iniziato a frequentare un’altra donna Alicia Urrutia accanto alla quale ha iniziato a lottare per i diritti dei minatori. Sarà proprio ad Alicia che Matias confesserà la crisi matrimoniale con Marcela.

Trame spagnole de Il Segreto: l’indecisione di Matias

LEGGI ANCHE – Il ritorno di Eulalia a Puente Viejo

Accanto ad Alicia, Matias si sente bene, ma allo stesso tempo non ha il coraggio di chiudere con il suo matrimonio. Forse in lui alberga ancora la speranza che le cose possano tornare come un tempo. Poi però cederà alla passione che prova per la Urrutiam facendo l’amore con lei. Marcela invece non ha mai ceduto nei confronti di Tomas, il quale punterà il dito contro Matias dicendogli che sta trascurando i suoi doveri di padre e marito già da troppo tempo. Ad un certo punto la Molino si sentirà talmente sola da pensare di accettare la proposta di Tomas che le ha addirittura paventato la possibilità di fuggire insieme.

Paura per Matias nelle puntate spagnole de Il Segreto!

Ma c’è chi sta osservando tutto quello che accade a Puente Viejo in silenzio. Si tratta della marchesa Isabel De Los Visos che ordina al fedele leccapiedi Manquena di togliere di mezzo il Castaneda provocando disordini alla locanda. Alicia però ha saputo quello che rischia Matias da Cosme. Il Castaneda ringrazia per avergli salvato la vita e questa situazione pericolosa gli ha fatto riflettere su chi ama davvero, Camelia e Marcela. Quest’ultima però potrebbe ormai essere perdutamente innamorata di Tomas.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che ci sarà anche l’improvviso ritorno di Francisca Montenegro, pronta a riprendere in mano le redini del paese.