Beautiful anticipazioni americane: Ridge sconvolto dalla confessione di Thomas

Il peso sulla coscienza di Thomas Forrester sarà talmente insopportabile che nelle puntate americane di Beautiful, lo vedrete fare una confessione shock al padre. La rivelazione riguarda la morte di Emma Barber, avvenuta ufficialmente a causa di un incidente stradale, ma le cose non sono andate come tutti credono. Il rampollo dei Forrester confesserà la sua colpa al padre che per poco non sverrà a causa della scioccante notizia. Il suo unico scopo era non perdere Hope e quello che sperava di avere con lei e Douglas.

Beautiful trame americane: Emma muore tragicamente

Emma Barber viene a sapere che la piccola Phoebe è in realtà la figlia che Hope piange disperatamente e decide di andare subito da lei per dirle tutto. Thomas scopre quello che sta per fare la ragazza ed essendo sposato con la Logan, vuole impedirglielo perchè se sapesse tutto, Hope potrebbe scegliere di tornare con Liam. Per questo la segue con la macchina per fermarla. Tutto questo si tramuterà in un vero e proprio inseguimento che culminerà con l’uscita di strada dell’auto di Emma. Thomas non muoverà un dito e non chiamerà i soccorsi. La ragazza, in gravi condizioni, muore.

Anteprime di Beautiful America: l’ansia di Brooke

Brooke non è mai stata convinta che sposare Thomas fosse la scelta migliore per sua figlia Hope. Inoltre la Logan sente che il giovane non è più quello di un tempo e che ora, sia addirittura pericoloso. Per questo motivo decide di raggiungere la figlia e il Forrester alla casa sulla scogliera. Una volta sul posto e Brooke ha una brutta discussione con Thomas. Il giovane cade dal dirupo e inizialmente si punta il dito contro la Logan, ma poi si scopre che lui sta bene e non si è fatto nulla. Dopo questo episodio Thomas trova il coraggio di dire a suo padre Ridge qualcosa di inaspettato.

Puntate americane di Beautiful:la verità sulla morte di Emma

Thomas confessa al padre il motivo per il quale è morta Emma Barber e Ridge non riesce a credere che il giovane che sta parlando sia proprio suo figlio. Comprende inoltre che il ragazzo ha seriamente bisogno di aiuto e ne ha la conferma quando, parlando di Hope, gli rivela di essere disposto a qualsiasi bassezza per ottenere quello che vuole. Ridge inizia a pensare che forse i timori di Brooke era fondati e che lui è realmente pericoloso per Hope, ma anche per se stesso.

E’ chiaro a questo punto che il matrimonio di Hope e Thomas è al capolinea. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che presto in questa storia ci sarà una svolta imprevista.