Beautiful anticipazioni americane: Hope lotta per riavere sua figlia

Le anticipazioni americane della soap di Beautiful sono ricche di nuovi intrighi e vedranno protagonisti Hope, Steffy Liam e Thomas. Accadrà che Hope deciderà di riprendersi sua figlia Beth, e Steffy, dopo averla tenuta otto mesi, dovrà lasciarla. Questo scatenerà ancora di più la rivalità tra le due. Steffy infatti chiede di vedere la piccola, ma Hope glielo negherà. In più la figlia di Brooke riuscirà ad ottenere l’ affidamento esclusivo di Douglas, figlio di Thomas e questo causerà molti problemi a Liam. Infatti lui non vuole più fare da padre al piccolo e scontrarsi sempre con Thomas. Questo li porterà ad avere molti problemi e ad entrare in crisi. Cosa accadrà alla coppia?

Anticipazioni americane di Beautiful: Hope Logan rivuole sua figlia

Dopo aver scoperto che sua figlia avete ancora viva ed è tra le braccia di Steffy, Hope non aspetta nemmeno un minuto e corre a riprendersi sua figlia. Mai avrebbe immaginato che la piccola Phoebe, fosse in realtà la bambina che lei credeva morta e che è stata strappata con l’inganno dal dottor Reese Buckingham. Quando viene a sapere la verità l’istinto dentro di lei è più forte di qualsiasi altra cosa e corre immediatamente a casa di Stefy per riprendersi sua figlia Beth.

Episodi americani di Beautiful: Si riaccende la rivalità tra Hope e Steffy

Finalmente Hope Logan può riabbracciare sua figlia e per questo Stefy è davvero molto contenta, ma dentro di lei si sente morire perché al contrario sta perdendo la piccola Phoebe. Lei non immaginava che la bambina che aveva adottato fosse la figlia di Hope. Ora è costretta a rimettere la figlia nelle braccia di sua madre, ma sa che è la cosa giusta da fare. La Logan però non sarà così accondiscendente con lei dopo questo fatto, in quanto, quando Steffy si presenterà alla porta della Logan, le sarà impedito di vedere la piccola Beth. Qualsiasi madre forse avrebbero agito come Hope dopo aver perso una figlia con l’inganno.

Anteprima di Beautiful America: Un altro figlio per Hope Logan

Mentre accade tutto quello che abbiamo appena detto, sposato Thomas Forrester per potersi occupare del piccolo Douglas. Ma dopo aver saputo che anche Thomas era coinvolto in quello che accaduto a Beth e non le aveva mai detto la verità, lei lo lascia per sempre. Ritiene il Forrester però non in grado di occuparsi di suo figlio e per questo chiederà l’affidamento esclusivo del bambino. A questo. Inizierà una guerra per il piccolo Douglas che culminerà con la vittoria della Logan che otterrà davvero l’affidamento esclusivo del figlio di Caroline.

Che cosa accadrà tra Hope e Liam che sembrano aver ritrovato l’armonia di un tempo? La presenza di Thomas e della causa con lui per il bambino creerà problemi alla loro relazione?