Grande Fratello Vip 4: messa in scena di Pago e Serena Enardu?

Sono molti i colpi di scena riguardanti la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu,ora protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Ripercorrendo la loro storia d’amore da Temptation Island ad oggi, sono in molti quelli che pensano che questo improvviso ritorno di fiamma, fosse già avvenuto prima dell’inizio del reality.Secondo poi l’opinionista ed ex gieffina Serena Garitta, la Enardu avrebbe prestato più attenzione nello spostare la gonna, che ad esprimere la sua felicità nel riabbracciare Pago.

Grande Fratello Vip 2020: Serena Enardu non piace nella casa?

La presenza di Serena Enardu nella casa come vera concorrente del reality ha scatenato una vera polemica. Sono molti infatti coloro che non hanno gradito che l’ex tronista entrasse e restasse nella casa del Grande Fratello Vip 4. Gli utenti del web hanno espresso le loro opinioni e qualcuno ha detto che si è sentito preso in giro dal conduttore Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 4: la proposta del Televoto

In molti hanno ricordato sul web che nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 era stato fatto un televoto per l’eventuale ingresso della Endaru nella casa, che aveva dato esito negativo e a causa del quale Serena è rimasta a casa. Per quale motivo ora non è stato rifatto? Secondo alcuni fans del reality non è stata rispettata la volontà che era stata espressa dal pubblico. Inoltre la calma che c’è stata tra Pago e Serena ha insospettito molti che hanno supposto che i due avessero già fatto pace prima dell’inizio del GFVip 4.

GF Vip 4: il web insorge contro la presenza di Serena

Dal Web poi arrivano addirittura delle minacce che dimostrano quanto il pubblico si sia infuriato per questa scelta: “dite sempre che il pubblico è sovrano, abbiamo votato NO all’ingresso di Serena per una settimana e adesso ce la piazzate come concorrente? Vergogna!“Ma non finisce qui, perché la maggior parte degli utenti minacciano provvedimenti drastici: uno su tutti, spegnere il televisore e non guardare più il Grande Fratello Vip 4.

Per sapere quale sarà il destino di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4 non perdetevi la prossima puntata del reality.